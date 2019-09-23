Челябинск, , 08:17 — REGNUM Родившая в Турции жительница Челябинска сможет оплатить счёт клиники. 300 тыс. рублей выделено по решению губернатора Алексея Текслера, сообщает его пресс-служба.

Это та сумма, которую страховая компания не смогла покрыть. Теперь долг будет полностью погашен.

«Как только врачи разрешат транспортировку ребенка, он прибудет на Южный Урал, вся необходимая медицинская помощь ему и маме будет оказана», — отмечают в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе челябинке было сделано кесарево сечение. Это произошло в момент, когда она с супругом находилась в Турции на отдыхе. По заключениям врачей, пока ребёнка нельзя транспортировать, и он находится в турецкой клинике.