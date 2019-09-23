Москва, , 08:12 — REGNUM В России в летний период 2019 года в 42,7 тыс. оздоровительных летних лагерях отдохнули 5,6 млн детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В ходе проверок за нарушения санитарного законодательства были оштрафованы 2,9 тыс. юрлиц. Сумма штрафов составила более 154 млн рублей.

Отмечается, что заболеваемость детей во время летней оздоровительной кампании с 2014 по 2019 годы снизилась в 1,6 раза, в том числе инфекционными и паразитарными болезнями — на 37,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным АСИ, в РФ в настоящее время из 18 млн детей в возрасте от 6 до 17 лет только 30% охвачены детским отдыхом, причем лишь 10% из этих 30% охвачены загородным отдыхом.

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