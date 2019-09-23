Оренбург, , 08:10 — REGNUM В Оренбурге суд первой инстанции вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в поджоге здания крупного торгового центра — Молл «Армада», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным суда Дзержинского района города, в ноябре 2018 года мужчина получил отказ в трудоустройстве на территории торгового комплекса. Оренбуржец решил отомстить и поджечь магазин, в который не удалось устроиться на работу.

При этом поджог совершался дважды. Сначала мужчина перепутал объекты. Он залез на крышу и бросил бутылку с горючей жидкостью в открытое окно, думая, что поджигает магазин. На самом деле подожжённая бутылка с бензином была брошена в кинозал. Пройдя по крыше до другого окна, оренбуржец поджег кусок уплотнителя и бросил его на торговый стеллаж. Ущерб от поджога составил более 10 млн рублей.

Житель Оренбурга приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

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