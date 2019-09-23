Манила, , 16:46 — REGNUM Граждане Филиппин в подавляющем большинстве удовлетворены результатами беспощадной войны с наркомафией, объявленной президентом страны Родриго Дутерте. Об этом 23 сентября передает агентство Reuters со ссылкой на независимое социологическое исследование.

Отмечается, что все в опросе приняли участие 1200 жителей страны. Так, 82% респондентов удовлетворены результатом жестокой кампании по борьбе с наркотиками, инициированной Дутерте. Недовольными оказались только 12% опрошенных, считающих, что торговля наркотиками в стране все еще процветает.

6% жителей Филиппин не определились в своем отношении к действиям Дуарте.

Пресс-секретарь президента Филиппин Сальвадор Панело 23 сентября во время пресс-конференции заявил, что опрос показал, что международное сообщество имеет «искаженное понимание происходящего».

»Если бы оказалось правдой нарушение прав человека, то люди в стране восстали бы против этой администрации, — сказал Панело. — Это неправда, что полицейские просто убивают по своему желанию, они не могут этого делать».