Москва, , 07:50 — REGNUM В Москве завершается реставрация здания посольства Бразилии в РФ. Об этом 23 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Особняк расположен в центре столицы на Большой Никитской улице. Он построен 1876 году в неорусском стиле по проекту архитектора Александра Каминского. Отмечается, что заказчица строительства Анна Лопатина занималась поставкой морепродуктов в рестораны, и в подвале дома был оборудован ледник для хранения продукции.

После революции, когда дом перешёл в собственность государства, в нём оборудовали общежитие старых большевиков. И, чтобы расширить площадь, надстроили третьим этажом, сохранив особенности архитектуры. С 1963 года здание передано посольству Бразилии.

«Это здание — уникальный образец неорусской архитектуры, ее отличают затейливые элементы декора и обилие ярких цветов в оформлении», — заявил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Реставрация началась в июне 2019 года, завершить работы планируется в октябре. Была проведена очистка от пыли и грязи, укреплена кирпичная кладка. Кроме того, восстанавливаются утраченные элементы и реставрируются интерьеры.