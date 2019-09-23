Нур-Султан, , 07:45 — REGNUM Более 120 единиц техники и около 500 человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Казахстана подключены к тушению лесостепного пожара в Баянаульском районе, сообщает 23 сентября Pavlodarnews.kz.

Отмечается, что в трех сельских округах пожар ликвидирован и еще в двух — возгорание локализовано. Глава регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Ернур Утегенов заявил, что причиной пожара стала высокая температура воздуха, сопровождавшаяся сильным ветром.

Пожарные также продолжают бороться с огнем в горной местности Баянаульского национального парка. К ликвидации возгорания планируется подключить авиатехнику.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа заместитель министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил, что убыток от лесных пожаров в республике с января по август 2019 года составил 221,2 млн тенге ($573 тыс.).

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