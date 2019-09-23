Абакан, , 07:40 — REGNUM Хакасия отметила один из главных национальных праздников — Уртун тойы (праздник урожая). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве культуры.

Праздник урожая Уртун тойы в Хакасии Пресс-служба министерства культуры Хакасии

Праздничные мероприятия прошли 21 сентября на республиканском ипподроме. В ходе театрализованного пролога жителям и гостям республики представили традиционный обряд, проводимый для молодой семьи — готовка любимого блюда хакаской кухни сметанной каши (потхы).

Жителей Хакасии с праздником поздравил глава региона Валентин Коновалов.

«Уртун тойы объединяет всех жителей Хакасии, независимо от возраста, национальности или профессии. Осенний праздник символизирует любовь к труду и щедрость нашей земли», — сказал он.

В рамках праздника лучшие работники сельского хозяйства получили звание «Человек года-2019». А главным событием стал конкурс-презентация родов хакасского народа Тӧлдеӊ тӧлге — «Из поколения в поколение».

В программу республиканского праздника также вошёл финал конно-спортивных соревнований — Большой Сибирский круг.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Хакасии отпраздновали день национального языка.

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