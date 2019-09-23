Подольск, Московская область, , 07:38 — REGNUM В Подольске в региональной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» приняли участие 18,8 тыс. жителей. В четырех районах округа высадили 7,8 тыс. саженцев деревьев и кустарников, сообщается на портале правительства Московской области.

Для проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» выделили четыре основных площадки. Деревья высаживали на новом бульваре Юности по улице 50 лет ВЛКСМ, в поселке Молодежный микрорайона Лаговский, на улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики и на улице Садовой в микрорайоне Красная Горка. Всего жители посадили 7890 саженцев деревьев и кустарников.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, эколого-патриотическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится в Московской области ежегодно на протяжении семи лет. В 2019 году участники высадили около 600 тыс. деревьев.

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