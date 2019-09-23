Киншаса, , 07:38 — REGNUM В ДР Конго планируют ввести в действие вторую вакцину против Эболы, разработанную компанией Johnson&Johnson (J&J). Мера будет принята для того, чтобы противостоять второй по величине вспышке вируса в истории. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление группы реагирования на Эболу в африканской стране.

Представители группы, наблюдающие за реагированием на вспышку Эболы в ДР Конго, однако, не сказали, когда именно будет введена вторая вакцина J&J. По информации агентства, она будет использоваться наряду с другой вакциной производства компании Merck, которая была введена более чем 225 000 человек с августа 2018 года.

Напомним, что вакцина J&J была источником разногласий среди конголезских чиновников в сфере здравоохранения. Бывший министр здравоохранения ДР Конго в июле 2019 года выступил против использования вакцины, заявив, что ее безопасность и эффективность не была доказана.

Однако в своем заявлении представители нынешней группы реагирования на Эболу сообщили, что вакцина безопасна, и отметили, что она уже проходит испытания в соседней Уганде и в западноафриканской Гвинее.

«Это вакцина, которую уже используют другие страны. Почему мы не можем использовать ее в (Демократической Республике) Конго для защиты нашего населения?» — сказано в заявлении группы реагирования.

Нынешняя вспышка Эболы унесла жизни более 2100 человек с августа 2018 года, уступая только вспышке 2013−2016 годов в Западной Африке, которая унесла жизни более 11 300 человек.