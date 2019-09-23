Киев, , 07:19 — REGNUM До конца 2019 года в Киевской области Украины могут провести предварительную перепись населения, заявила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова, сообщило 22 сентября издание «Зеркало недели».

Перепись планируют провести в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. В то же время эксперт считает целесообразным провести тестовую перепись на Западе Украине.

«Я бы хотела, чтобы одним из выбранных для пробной переписи был район в Западной Украине. Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее», — рассказала она.

Либанова отметила, что вопросы в пробной и полной переписи населения будут одинаковы.

Напомним, перепись населения Украины последний раз проводилась в 2001 году. Тогда на территории страны проживало 48,2 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Виктор Скаршевский рассказал, что при помощи переписи населения можно увеличить ВВП на душу населения Украины примерно на 20%. Дело в том, что ВВП страны придётся делить на 32−33 млн человек, реально проживающих в стране.

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