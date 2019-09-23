Чита, , 07:03 — REGNUM Торжественное открытие памятной доски советским летчикам, погибшим на аэродроме в монгольском сомоне Цагаан-Овоо в 1945 году, состоится 25 сентября, сообщает пресс-служба Забайкальского государственного университета (ЗабГУ).

«В военные годы в расположенном недалеко от границы с Россией сомоне Цагаан-Овоо находился так называемый аэродром подскока. В 1945 году на нем разбился самолет с советскими летчиками, которые летели с Западного фронта на Восточный, чтобы громить Квантунскую армию. В конце 40-х годов нашим солдатам там был установлен металлический памятник, но в жуткие 90-е его спилили и продали на металлолом», — сообщил проректор ЗабГУ по социальной и воспитательной работе Виктор Кузнецов.

Он пояснил, что весной этого года с просьбой о помощи в восстановлении памятника советским воинам обратились представители городской администрации. Барельефная мемориальная доска советским летчикам, торжественное открытие которой пройдет 25 сентября, станет подарком монгольскому народу от Забайкалья в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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