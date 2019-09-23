Екатеринбург, , 06:59 — REGNUM В парке 50-летия Комсомола города Екатеринбурга прошёл студенческий субботник, в ходе которого учащиеся Уральского государственного горного университета собрали более 400 килограммов мусора и вторсырья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В мероприятии приняли участие более 70 молодых людей, которые, помимо мусора, собрали 65 килограммов вторичного сырья. В организации субботника студентам оказали помощь МУП «Спецавтобаза» и «Немузей мусора».

Отметим, что мероприятие было приурочено ко Всемирному дню чистоты, который отмечается более чем в 150 странах мира. Подобные акции также прошли в 70 регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 23 сентября в Свердловской области были проведены экологические субботники в рамках всероссийской акции «Зелёная Россия».

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