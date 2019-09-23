Пермь, , 06:43 — REGNUM В Перми отопительный сезон начался с 5 сентября, однако 42 многоквартирных дома до сих пор не отапливается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

В мэрии заявили, что управляющие компании, которые обслуживают эти дома ждет не только административное наказание, но и разбирательство со стороны прокуратуры. На 22 сентября в Перми чиновники возбудили примерно 50 административных дел.

Основной причиной затягивания процесса запуска тепла названа ненадлежащая подготовка домов и самоуправство управляющих компаний, которые решили самовольно отложить старт отопительного сезона.

Напомним, из-за погодных условий в столице Пермского края приняли решение начать отопительный сезон с 5 сентября. Отапливаются все объекты социальной сферы, а также 5785 объектов жилого фонда.

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