Тюмень, , 06:11 — REGNUM В Тюменской области больше четверти детей в возрасте до трёх лет посещают ясли. Это самый высокий показатель по Уральскому федеральному округу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В Тюменской области проживает 160,5 тыс. детей в возрасте до трёх лет. Из них ясли посещают 41,4 тыс. ребятишек, то есть более 25%. В Свердловской области данный показатель составляет 4%, в Курганской области, занимающей вторую строчку по данному показателю, 17%.

Кроме того, количество детей, посещающих ясли, станет в области больше с пуском в конце 2019 года в эксплуатацию детского сада на ул. Мурманской в Тюмени, рассчитанного на 420 мест для малышей в возрасте до трёх лет.