Казань, , 05:26 — REGNUM В закон Татарии о порядке перемещения задержанных транспортных средств на спецстоянку, их хранения, возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения кабинетом министров республики подготовлены поправки. Их задача — уточнить, кто именно будет оказывать данные услуги для владельцев арестованного транспорта. Соответствующий законопроект обнародован на сайте Госсовета РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, административный кодекс РФ предусматривает для пресечения нарушений возможность транспортировки транспортного средства в ближайшее специально отведённое охраняемое место — на специализированную стоянку. Порядок подобного перемещения, а также стоимость услуг регламентируют региональные законы. В Татарии нормы введены в мае 2012 года.

Поправки, которые подготовило и внесло республиканское правительство, уточняют, что перемещать, хранить и возвращать транспортные средства владельцам в Татарии будет специализированное государственное бюджетное учреждение республики, которое наделено соответствующими функциями. О том, что за учреждение, не уточняется. Возможно, что для этих целей будет создано новое юрлицо.

Норма вступит в силу через десять дней после дня его официального опубликования. Впереди — рассмотрение инициативы на сессии Госсовета РТ.