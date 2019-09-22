Москва, , 23:21 — REGNUM Употребление продуктов, содержащих значительное количество антиоксидантов, способствуют увеличению продолжительности жизни человека. Об этом 22 сентября сообщила диетолог Марият Мухина изданию «Аргументы и факты».

Специалист подчеркнула пользу антиоксидантов в борьбе со свободными радикалами, которые разрушают ДНК и вызывают медленное старение клеток. И посоветовала добавить в свой рацион обогащенные этими полезными веществами продукты, среди которых она назвала зеленый чай, финики, облепиху, кисломолочную продукцию, чернику и помидоры.

Так, зеленый чай обладает легким мочегонным действием и запускает обменные процессы в организме человека. Употребление фиников, которые содержат порядка 23 аминокислот, способствует работе желудочно-кишечного тракта, помогает стабилизировать психическое самочувствие и регенерировать поврежденные клетки. Витамин А, содержащийся в облепихе, ускоряет окислительно-восстановительные процессы, необходимые для здоровья кожи и глаз. Кисломолочная продукция содержит важные микроэлементы, такие как селен, медь, кальций и фтор, а черника, в свою очередь, богата двумя элементами: марганцем, который способствует формированию гиалуроновой кислоты, и антоцианами, которые обладают противоопухолевой активностью. Значительное количество антиоксиданта ликопина находится в помидорах. Этот элемент важен в предупреждении образования раковых опухолей и профилактике сердечно-сосудистых болезней.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что быстрая ходьба способствует долголетию, а энергичная походка человека, достигшего 70-летнего возраста, свидетельствует о том, что он проживет дольше 80 лет.

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