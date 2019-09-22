Москва, , 22:48 — REGNUM Портал «Турстат» к Всемирному дню без автомобиля (22 сентября) составил рейтинг российских городов, по которым удобно перемещаться без автомобиля. Об этом 22 сентября сообщается на портале.

Велосипед Mos.ru

Опубликованные результаты онлайн-опроса, в котором участвовали посетители сайта аналитического агентства, показали, что в топ-3 городов, по которым комфортно передвигаться пешком или на велосипеде, вошли Москва (27%), Санкт-Петербург (21%) и Екатеринбург (9%). За ними следуют три города, которые набрали одинаковое количество голосов, 6%, — Казань, Калининград и Нижний Новгород.

Напомним, ранее, ИА REGNUM сообщало, что согласно рейтингу, опубликованному аналитическим агентством «ТурСтат» в мае 2019 года, самым лучшим городом России для семейных путешествий был назван Санкт-Петербург. За него проголосовали 41% респондентов.

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