Элиста, , 21:07 — REGNUM В Калмыкии открыли самую большую статую Будды Майтреи (Будды Грядущего) в Европе. Об этом 22 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центрального хурула (храма) «Золотая обитель Будды-Шакьмуни».

Торжественная церемония прошла в воскресенье, 22 сентября. Обряд освящения возглавили Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, Высокий учитель современности Еше Лодой Ринпоче и настоятель Лаганского хурула Зунду Багш.

«Сегодня на территории хурульного комплекса «Лагань Даргьелинг хурул» состоялось торжественное открытие и освящение самой большой в Европе статуи Будды Майтреи. Ее высота 12,5 метров, вес — 30 тонн», — сообщили в пресс-службе.

В торжественных мероприятиях приняли участие свыше 2 тыс. жителей Калмыкии, в том числе монахи Лаганского и Центрального хурулов.

Напомним, на территории Калмыкии расположено 40 хурульных комплексов, в том числе один из крупнейших буддийских храмов в России и Европе «Золотая обитель Будды Шакьямуни», который был построен в Элисте в 2005 году.

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