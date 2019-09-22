Найроби, , 19:31 — REGNUM В ООН предложили мировому сообществу взять пример с Советского Союза по эффективной организации инфраструктуры общественного транспорта. Об этом 22 сентября заявил глава отдела транспортного передвижения Программы ООН по окружающей среде Роб де Йонг.

Чиновников заинтересовал советский опыт в вопросе функционирования системы общественного транспорта, которая поможет отказаться от излишнего количества автомобилей.

«Страны, ранее входившие в СССР, имели отличную инфраструктуру общественного транспорта. Думаю, важно обратить на это внимание», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Напомним, штаб-квартира Программы ООН по окружающей среде расположена в столице Кении, Найроби. Заявление, сделанное Робом де Йонгом, приурочено к Всемирному дню без автомобиля, отмечаемому сегодня, 22 сентября. Учитывая должность чиновника, можно сделать вывод, что его призыв вызван заботой об окружающей среде.

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