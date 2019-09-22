Москва, , 18:43 — REGNUM Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов предложил действенный способ отучить человека от использования в своей речи нецензурной лексики — «дать по морде». Об этом 22 сентября сообщает «Интерфакс».

Протоиерей Димитрий Смирнов Иван Шилов © ИА REGNUM

Протоиерей, отвечая на вопрос воспитанника московского православного детского дома «Павлин», поделился своим опытом избавления от пагубной привычки одного из своего подопечных.

«Это очень просто. Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается», — отметил отец Дмитрий. Однако, уточнил, что лучше не прибегать к таким крайним мерам, а дать возможность человеку самому поставить перед собой «препятствие» высказываться нецензурно. Но в случае чего, то можно обратиться к нему за помощью.

«Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно», — пошутил он.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи также отметил, что русский язык — это язык сотен тысяч слов, созданных для поэзии. А научиться понимать стихи, гораздо сложнее, чем материться.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что РПЦ не поддержало призыв протоиерея Димитрия Смирнова отказаться от крещения детей, рожденных путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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