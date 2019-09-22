Москва, , 17:57 — REGNUM Жителей Москвы и Подмосковья, которые в ближайшие дни окажутся в зоне действия антициклона, ожидает ясная погода без осадков. Об этом, как передает телеканал РЕН ТВ, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что 23 сентября на территории столицы осадков не прогнозируется, однако ожидаются порывы ветра до 18 м/с. По его словам, по области в этот день все еще возможно выпадение небольших осадков.

При это Вильфанд добавил, что с 24 сентября в столичном регионе, попавшем под действие антициклона, ожидается ясная погода.

Температура воздуха днем ожидается в районе 10 градусов тепла, ночью температура может понизится до отметки в — 1 градус.

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