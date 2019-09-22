Ижевск, , 17:23 — REGNUM Центризбирком Удмуртии в четвертый раз отказал в регистрации инициативной группе, которая пытается добиться проведения референдума по вопросу перепрофилирования завода по уничтожению химического оружия (УХО) в комплекс переработки особо опасных отходов в Камбарке. В избиркоме отказ объяснили неправильным заполнением ходатайства о регистрации.

По словам лидера группы активистов Ии Борониной, в ЦИКе указали, что паспортные данные, которые указаны на первых двух страницах ходатайства, не продублированы на третьей странице документа.

При этом она подчеркнула, что никакого регламента заполнения подобных документов в избиркоме не существует.

«Фактически мы этот регламент и составляем, базируясь на отказах ЦИКа. Позже я выступлю с инициативой принятия такого регламента», — цитирует активистку Udm-info.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс переработки особо опасных отходов в Удмуртии вызывает споры и волнения среди населения, митинги на эту тему проходили уже неоднократно. Своими действиями ЦИК Удмуртии фактически откладывает проведение референдума о согласии или несогласии жителей региона с перепрофилированием объекта УХО в комплекс переработки отходов I и II класса опасности. Причем против так называемых «заводов смерти» митинги регулярно проходят не только в Удмуртии, где планируется создать комплекс «Камбарка», но и в Кировской области («Марадыковский»), а также в Саратовской области («Горный»).