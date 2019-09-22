Москва, , 16:54 — REGNUM 23 сентября в Российскую Федерацию вернутся моряки, которых в Камеруне освободили из пиратского плена. Об этом сообщает в воскресенье, 22 сентября, пресс-служба МИД РФ.

По данным внешнеполитического ведомства, трое моряков-граждан РФ, находившиеся в плену более месяца, прибыли сегодня в Германию.

«По информации российских посольств в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное… — говорится в сообщении МИД РФ. — Отправка российских моряков на родину запланирована на 23 сентября».

Отмечается, что для прояснения всех необходимых подробностей по этому делу российские дипломаты находятся в контакте с немецкими правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, пираты напали на грузовое судно Marmalaita у побережья Камеруна возле порта Дуала 15 августа 2019 г. Злоумышленники похитили с целью получения выкупа всего восемь моряков, в том числе троих граждан РФ.

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