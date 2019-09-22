Москва, , 16:37 — REGNUM В Российской Федерации в ближайшем будущем пациенты, вероятно, смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно важные лекарства, назначенные врачом. Предложения по новой системе лекарственного обеспечения, которая уже в 2022 г. может вступить в силу, готовят в минздраве. Об этом, как передает «Российская газета», сообщила глава министерства Вероника Скворцова.

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По ее словам, на то, чтобы минздрав просчитал и представил единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения, «дано два года».

Напомним, что только льготники (дети до трех лет, инвалиды и люди с некоторыми заболеваниями) получают сейчас в стране бесплатные лекарства. Ожидается, что другие жители страны, нуждающиеся в длительном лечении, с введением новой программы смогут получить лекарства бесплатно или с существенными скидками.

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