Нижний Новгород, , 16:20 — REGNUM В двух СИЗО (следственных изоляторах) Нижегородской области выявлено более 30 ВИЧ-инфицированных заключенных, которые не получали жизненно необходимые лекарства из-за их отсутствия на складе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что на аптечном складе медсанчасти ФСИН России отсутствовал препарат тенофовир, применяемый при антиретровирусной терапии. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный правительством России.

Начальнику медсанчасти спецпрокурором было объявлено предостережение, только после этого схема лечения 10 заключенных была изменена. В прокуратуре отметили, что перерыва в лечении всех 30 больных можно было бы избежать путём замены лекарства на другие препараты при добросовестном исполнении своих обязанностей медицинским персоналом.

Главе нижегородского управления ФСИН России внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня спортивная деревня «Новинки» в Нижегородской области отказалась размещать 50 детей с ВИЧ-инфекцией. По словам администратора деревни, за поездку был внесен аванс, но какие именно люди поедут, было неизвестно. Только позднее выяснилось, что приедут особенные дети. Персонал турбазы, узнав обстоятельства, пригрозил не выходить на работу.

Позднее руководство «Новинок» опровергло информацию об отказе в приеме детей, сообщив, что необходимо лишь провести дополнительный инструктаж для сотрудников.