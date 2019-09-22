Нижний Новгород, , 15:31 — REGNUM Гидрометцентр России опубликовал прогноз температурного режима на ближайшие шесть месяцев. Согласно данным ведомства, самым холодным месяцем в Приволжском федеральном округе станет январь 2020 года, в череде предстоящих холодных месяцев.

Иван Айвазовский. Зимний пейзаж. 1876

Так, октябрь станет самым холодным для Ижевска, Перми и Кирова — в этих городах среднемесячная температура воздуха ожидается в диапазон от 1,3 до 1,7°С. Относительно тепло будет в Саратове — 5,5°С, в Оренбурге, Пензе и Самаре ожидается около 4,4°С.

В ноябре столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки во всех регионах. Наиболее холодный ноябрь прогнозируется вновь в Перми, Ижевске и Кирове — от — 5,6 до — 4,8°С. При этом ожидается, что в Саратове средняя температура воздуха не будет ниже — 1,2°С.

В декабре к числу самым холодных городов — Ижевск, Пермь и Киров — добавится Уфа, здесь средняя месячная температура ожидается в диапазоне от — 11,3 до — 10,5°С. Самым теплым городом синоптики вновь называют Саратов, где столбики термометров не опустятся ниже — 7 °C.

В январе самая низкая температура ожидается в Перми, в среднем в течение месяца она составит — 15,1°С, в Саратове при этом прогнозируют — 10,5°С.

В феврале самыми холодными городами станут Оренбург и Уфа, где ожидается около — 13,3°С. Наиболее тепло будет в Нижнем Новгороде — средняя месячная температура составит — 9,6°С.

Первый месяц весны будет самым холодным в Уфе, здесь ожидается — 6 °C, а самым теплым городом Поволжья вновь может стать Нижний Новгород, где прогнозируют — 3,8°С.

Как сообщало ИА REGNUM, температурный фон на большей части территории России в ближайшие полгода ожидается около и выше средних многолетних значений. Таким образом, зима сезона 2019−2020 в стране не будет суровой.

Оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 19 лет колебалась в пределах 58 — 81%. Отмечается, что данные будут корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.