Рим, , 13:29 — REGNUM Разным числом молитв предложили оплачивать время, проведённое на парковке, служители церкви в итальянской области Абруццо. об этом 22 сентября сообщает католическая газета Avvenire.

Речь идёт о парковке перед церковью, посвящённой Богоматери в городе городе Авеццано, в районе Аквилы. По инициативе настоятеля церкви дона Винченцо Де Марио прихожане вместо денег могут читать молитвы, обращённые к Деве Марии.

Указаны и расценки за время на парковке. Так, стоянка 15 минут приравнена к чтению одной молитвы Деве Марии, час «стоит» 10 молитв, два часа — 20, а за долгосрочную парковку придётся прочитать весь молитвенник.

Как пояснил настоятеля церкви, таким способом было решено возвращать людей к религии. При этом дон Винченцо заметил, что инициатива носит, скорее, шуточный характер, а проверить, молился сколько требуется водитель или нет смогут «лишь Господь и Богоматерь».

Дон Винченцо возглавляет приход уже 10 лет и отметил, что за это время количество прихожан значительно уменьшилось. Настоятель посетовал, что сейчас у людей всё меньше остаётся времени на посещение церкви и разговор с Богом и пояснил, что его лично устроит и одна молитва от припарковавшегося водителя. Как сказал священник: «Главное, чтобы человек остановился и обратился к Богу».

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