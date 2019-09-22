Москва, , 12:38 — REGNUM Около 32 тысяч человек посетили первый московский экологический фестиваль в Парке Горького в поддержку всероссийской кампании «Сохраним лес» в рамках реализации Национального проекта «Экология», в ходе которой с сентября по октябрь планируется привлекать жителей регионов к высадке деревьев, сообщили в оргкомитете мероприятия.

Специалисты разъясняли участникам фестиваля правила высадки деревьев, а также раздавали саженцы. Для тех, кто не смог приехать в парк, предусмотрели возможность поучаствовать в акции онлайн: на специальной платформе можно выбрать регион, вид саженца и назвать его своим именем или подарить другу, получив соответствующий сертификат.

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Также в программу экофеста включили очистку дна Голицынского пруда от мусора, мозговой штурм для студентов по теме экологического будущего России, мастер-классы по дизайну футболок, росписи экосумок и плетению авосек. Гости фестиваля смогли принять участие более чем в 50 мастер-классах и лекциях по теме экологии, им также представили товары, сделанные из вторсырья и экопродукты. Отдельную программу сформировали для маленьких гостей: детские мастер-классы и игры экологической направленности. Кроме того, на площадке выступили популярные исполнители — #2Маши, Ольга Бузова, «Дискотека Авария», IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, Swanky Tunes.

Участникам также предлагали познакомиться ближе с эковолонтерством и прямо на месте провести замеры качества воды, воздуха и радиационного фона на экопосту и потренироваться на лесного пожарного на стенде «Авиалесоохраны».

Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы, Минприроды РФ, Всероссийского общества охраны природы, а также проектного офиса нацпроекта «Экология», «Молодежки ОНФ», общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» и благотворительного фонда «Я есть!», сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийская акция по восстановлению леса после пожаров продлится до 31 октября. Присоединиться к ней могут все желающие. На сайте Сохранимлес.рф есть интерактивная карта, на которой отмечены точки с местами высадки саженцев и информацией о дате, времени, а также контактами координатора. Всего акция охватит 80 регионов. Ожидается, что ее участниками по всей стране станут около 3 млн человек.

К акции уже присоединились молодежные и добровольческие организации, а также деятели культуры, известные спортсмены, популярные исполнители. Так, в Иркутской области в высадке саженцев принял участие пианист-виртуоз Денис Мацуев, в Якутии — известный телеведущий, шоумен и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, в Красноярском крае — актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, певица Зара, дизайнер и телеведущий Игорь Гуляев, в Забайкалье — ведущий МУЗ-ТВ Артем Шалимов, в Архангельской области — актер театра и кино Игорь Петренко.

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Главная цель акции — к 2024 году увеличить площадь лесовосстановления и лесоразведения, чтобы она была равна площади вырубленных и уничтоженных пожарами лесов, — прописана в нацпроекте «Экология», в рамках которого проводится кампания. Всего на сохранение лесов потратят более 150 млрд рублей. Сейчас леса восстанавливаются только на 62% площадей, через пять лет этот показатель должен составлять 100%.