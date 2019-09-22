Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM Члены экипажа аварийно севшего в подмосковном Жуковском самолёта А321 получили новые квартиры. Об этом сообщает свердловский департамент информационной политики.

Ключи героям вручил лично губернатор Евгений Куйвашев в торжественной обстановке, на финальных играх прошедшего на Среднем Урале ХХ чемпионата мира по боксу. Однокомнатные квартиры находятся в Екатеринбурге в жилом микрорайоне Краснолесье. Все они в одном подъезде нового дома и уже оснащены бытовой техникой и мебелью.

«Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание», — отметил командир корабля Дамир Юсупов.

Как сообщало ИА REGNUM, посадка была совершена 15 августа утром. В двигатели самолёта, который летел из Жуковского в Симферополь, попали чайки.

16 августа Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин стали Героями России. А пятеро бортпровожников были награждены Орденами Мужества.