Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Очередная массовая драка выходцев с Кавказа произошла 21 сентября во Фрунзенском районе на юге Петербурга. В ней пострадали не менее шести человек. Два участника драки задержаны, возбуждено уголовное дело

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о групповой потасовке у дома 43/49 по проспекту Славы поступило в полицию около 04:30 мск. Как установлено, конфликт между двумя группами граждан возник на бытовой почве.

С места происшествия в больницы с легкими травмами увезли шесть человек, четверо из которых вскоре были отпущены на амбулаторное лечение.

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ о хулиганстве и задержала двоих подозреваемых в нанесении ранений пострадавшим.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», участниками драки были выходцы из Азербайджана и Дагестана. Оба задержанных — граждане Азербайджана, 25 и 22 лет. У пострадавших, в основном, колото-резаные ранения, у одного — пулевое ранение из пневматики.

Как напоминает ИА REGNUM, массовые драки мигрантов из азиатского и кавказского регионов фактически стали обычным явлением в Петербурге. Часто в таких конфликтах в ход идет оружие.

Так, массовая драка азиатских мигрантов произошла у Апраксина двора вечером в прошлую субботу, 14 сентября. В ходе столкновения применялись ножи и звучали выстрелы. Несколько человек оказались в больнице.

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Массовая драка со стрельбой из травматики произошла 16 августа 2019 года на рынке на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга. Три человека получили ранения. По данным СМИ, участниками драки стали выходцы из Азербайджана и Узбекистана.

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В мае 2019 года четыре человека получили ножевые ранения во время конфликта в кафе на юге Петербурга. Его участниками стали трудовые мигранты из азиатских стран СНГ. После этого полиция провела масштабную операцию в местах компактного проживания мигрантов в целях задержания лиц, причастных к поножовщине.

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Смертельный случай поножовщины со стрельбой произошел 26 июня. Его участниками стали жители российского Дагестана и уроженец Грузии. Один человек погиб.

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И это далеко не полный список подобных конфликтов за последнее время.