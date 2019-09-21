Москва, , 23:40 — REGNUM Попавшая 14-летняя теннисистка из Абхазии Эрика Кварчия найдена живой и здоровой, об этом 21 сентября сообщается на официальной странице пресс-службы милиции Абхазии в социальной сети Facebook.

«Большое спасибо всем, кто остался неравнодушным и принял участие в поиске Эрики Кварчия. Девочка в полном порядке и доставлена родителям», — отмечается в заявлении.

В настоящее время подробности произошедшего не сообщаются, однако в скором времени их пообещали предоставить.

Напомним, спортсменка пропала в московском аэропорту Внуково 18 сентября, куда она прибыла из Самары. До настоящего времени о ее месте нахождения не было ничего известно.

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