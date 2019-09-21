Санкт-Петербург, , 22:45 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения, об этом 21 сентября сообщает «Фонтанка».

Полиция Мвд.рф

По данному факту были проведены обыски и допросы ряда общественных активистов, подозреваемых в организации акции на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Напомним, 19 сентября телграм-канал организации «АгитРоссия» опубликовал фотографии с акции «Чего на самом деле хочет народ», на снимках были изображены фотографии известных политиков и общественных деятелей, включая первых лиц государства, в виде надгробных памятников. Провокация состоялась на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Представители указанного движения отвергают свою причастность к преступлению, заявляя, что снимки были присланы им неизвестным пользователем мессенджера.

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