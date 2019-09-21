Москва, , 22:12 — REGNUM Нейрохирург Александр Саникидзе рассказал о причинах перевода актрисы Анастасии Заворотнюк в общую палату, об этом 21 сентября сообщает «Комсомольская правда».

По словам врача, факт перевода артистки из реанимации не содержит в себе ничего удивительного и связан с особенностью опухоли у Заворотнюк — все зависит от ее размера и способов лечения.

Врач отметил, что некоторые пациенты, страдающие от опухоли в головном мозге могут жить полноценной жизнью до определенного времени.

Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк, известная поклонникам по сериалу «Моя прекрасная няня», была госпитализирована с опухолью в головном мозге, в СМИ появилась информацию о том, что у нее рак в последней стадии. Однако позднее появилась информация, в соответствии с которой можно надеяться на благоприятное развитие событий.

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