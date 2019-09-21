Ташкент, , 20:56 — REGNUM В Узбекистане до 1 июня 2020 года будет запущена национальная информационная система «Прозрачное строительство» для устранения коррупции и бюрократических препон в сфере строительства, обеспечения прозрачности всех этапов процесса строительства, следует из постановления президента Узбекистана.

«Определить основными задачами Национальной информационной системы «Прозрачное строительство» обеспечение формирования адресной программы объектов и годового адресного перечня объектов, разработанного в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами, а также ведения базы данных по видам объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта», гворится в документе.

Система позволит обеспечить постоянное ведение и внесение в электронную базу точных и достоверных данных о проведении региональными инжиниринговыми компаниями служб единого заказчика предпроектных работ, заключении договора между заказчиком и проектной организацией, выделении авансовых средств, а также завершении работ в процессе разработки проектно-сметной документации объектов строительства.

Также, система будет содержать данные о заключенных договорах между заказчиком и экспертной организацией и финансировании услуг при проведении экспертизы проектно-сметной документации, проведении экспертизы готовой проектно-сметной документации, о заключенных договорах между подрядчиком и заказчиком при финансировании строительства объектов, выплате авансовых средств, ведении отчетов о ежемесячно проведенной работе и пропорциональном финансировании по отношению к выполненной работе и другое.

Министерству строительства поручено в двухмесячный срок разработать и внести в правительство проект регламента пользования информационной системой и до 1 января 2020 года разработать концепцию и техническое задание по разработке и внедрению системы.

Как передает корреcпондент ИА REGNUM, сфера строительства в Узбекистане в настоящее время является одной из самых непрозрачных и коррумпированных.