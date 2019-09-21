Москва, , 19:54 — REGNUM В субботу, 21 сентября в России впервые проходит акция «Равенство возможностей». Ее цель — изменить отношение общества к «особенным» людям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также к тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Акцию проводит благотворительный фонд «Равенство возможностей» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Присоединиться к акции может каждый. Для этого достаточно провести один день с тем, кому нужно внимание и поддержка, независимо от состояния здоровья, особенностей развития или социального статуса. Фотографиями и впечатлениями можно делиться в соцсетях с хештегом #вместенаравных.

В рамках акции в Москве состоялась встреча с талантливыми ребятами, которые живут полной жизнью и добиваются успеха, несмотря на инвалидность. В ней приняли участие Иван Ерхов, основатель своего интернет-канала «Жизнь в темноте», автор цикла программ «Путешествия слепого блогера», его партнер по команде, видеооператор Сергей Ризин и Зураб Хараишвили, который пишет стихи и играет в молодежном экспериментальном театре ТОДШИ, несмотря на ДЦП.

«Люди с ограниченными возможностями здоровья могут менять наш мир к лучшему, как вообще люди с разными особенностями, с разными интересами. Объединяясь, они могут создавать что-то новое, интересное и созидательное», — считает один из участников акции Иван Ерхов.

«Инклюзия сегодня один из самых актуальных вопросов, и в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей» есть несколько проектов, которые направлены на его решение. Это проект «Абилимпикс», который доказывает, что нет практически ни одной профессии, в которой люди с ограниченными возможностями здоровья не могли бы себя реализовать, также в конкурсе «Доброволец России» есть направление «Равенство возможностей», в котором люди реализуют волонтерские проекты, направленные на включение в общество. Такие проекты призваны показать, что все люди, независимо от возраста, социального статуса или состояния здоровья равны, и возможности их, на самом деле, безграничны», — прокомментировал руководитель проектов АНО «Россия — страна возможностей» Лука Горубин.

В Чебоксарах 21 сентября проходит первый республиканский инклюзивный фестиваль «Равенство возможностей», который стал глобальной площадкой для сотрудничества НКО, а также творческим пространством для всех желающих. Место проведения — Ресурсный центр некоммерческих организаций Чувашской республики.

В Астраханском губернском техникуме проходит встреча студентов со сверстниками, которые имеют ограничения по здоровью, но сумели адаптироваться в обществе. Техникум — это ресурсный центр инклюзивного образования, там обучаются ребята с ОВЗ.

В городе Родники Ивановской областистудия современного спортивного танца «Хобби-шанс» провела инклюзивный концерт, а в Хабаровске юная художница Диана Слепицкая с нарушениями зрения устроила мастер-класс. В Томске несколько частных компаний провели мастер-классы для молодых людей с ОВЗ, после чего специалисты этих компаний на один год стали наставниками и для обучающихся профессии.

Федеральная программа «Равенство возможностей» стартовала в 2018 году. Она направлена на формирование инклюзивного общества в России. Экспертами проекта выступают известные общественные деятели, представители науки, культуры и бизнеса, в том числе председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов и многие другие.