Москва, , 19:03 — REGNUM Московская набережная Марка Шагала, строящаяся на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ», станет новым городским парком. Об этом 20 сентября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Набережная Mos.ru

Во время осмотра работ по реорганизации территории «ЗИЛ» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новая парковая зона столицы в скором будущем станет одной из самых лучших набережных в городе. Проект предполагает строительство площадок для занятий спортом, рекреационных зон, кафе и ресторанов.

Мэр отметил, что работы по реконструкции набережной Марка Шагала будут полностью завершены к середине 2020 года.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) в Москве завершили строительство самой крупной в России школы с детским технопарком на 2500 мест.

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