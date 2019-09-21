Москва, , 18:43 — REGNUM До конца 2019 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию семь пешеходных переходов. Об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Переход Mos.ru

«С начала года построено уже 12 переходов. Благодаря им горожане получают комфортные и безопасные пешеходные маршруты через наиболее оживленные транспортные пути», — отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Среди знаковых событий чиновник отметил сдачу в эксплуатацию перехода через проспект Андропова, длина траволатора которого составляет около 60 метров. Он соединил между собой строящийся парк «Остров Мечты» и станцию «Технопарк» московского метрополитена. Самым ожидаемым объектом, по словам Хуснуллина, является строительство перехода на ул. Большая Академическая.

«Он находится на оживленной улице, в непосредственной близости от него у жителей нет возможности перейти дорогу — им приходится делать 200-метровый крюк. Появление перехода позволит решить эту проблему и повысить безопасность пешеходов», — добавил заместитель мэра.

Напомним, за последние девять лет в Москве введено более 220 подземных и надземных пешеходных переходов, которые были построены на улицах с большим потоком транспорта. Их возведение заметно снизило аварийность на московских дорогах.

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