Москва, , 17:09 — REGNUM В конце сентября — начале октября, в связи с похолоданием, в парках и зонах отдыха Москвы закроются пункты проката самокатов, велосипедов, спортивного инвентаря, аттракционы и летние кинотеатры. Об этом 21 сентября сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Также прекратят свою работу фонтаны, а все мероприятия переместятся в закрытые помещения. Так, последние занятия и мастер-классы по танцам в саду «Эрмитаж» и в зоне отдыха «Левобережье» пройдут 26 сентября и 28 сентября соответственно. С 1 октября в парке «Сокольники» прекратят свою работу секции по катанию на скейтбордах и самокатах Freestyle Times, а в парке «Красная Пресня» перестанет работать детский батут.

Более подробно об изменениях в программах мероприятий парков можно ознакомиться на сайте мэрии.

Напомним, с началом осеннего сезона в 12 городских парках Москвы стартует новая программа, которая даст возможность посетителям поучаствовать в десятках экскурсиях и квестах, посвященных различной тематике — от погружения в пионерское детство до пребывания в виртуальной реальности.

Читайте ранее в этом сюжете: Парк Победы в Зеленограде открыли после работ по благоустройству