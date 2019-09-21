Екатеринбург, , 15:54 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев держит на контроле ситуацию с двумя детьми, которые получили ожоги в Турции во время отдыха. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

По словам пресс-секретаря, губернатор с самого начала держит эту ситуацию под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, дети обожглись раскалённым маслом на ужине в одном из отелей. Их уже доставили в Екатеринбург. Помощь им оказывают медики ожогового центра городской детской больницы №9.

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