Воронеж, , 14:52 — REGNUM 433-й день рождения отмечает Воронеж сегодня, 21 сентября. Церемония официального открытия праздника состоялась утром на площади им. Ленина. Воронежцев поздравил губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Воронеж отмечает День города Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

«С днем рождения нашего любимого города Воронежа! Для нас, воронежцев, — это не просто место, где мы живем. Для нас — это город, ради процветания, стабильности которого мы прикладываем все свои усилия. Город, которому мы отдаем свою теплоту и любовь. И надо сказать, что он отвечает нам взаимностью», — сказал глава региона.

Александр Гусев отметил, что за последние десять лет Воронеж стал лидером развития вреди многих городов РФ, в областном центре и ближайших пригородах реализуются масштабные инвестпроекты.

«Мы по праву уже можем говорить не просто формально, не просто номинально, а фактически: Воронеж является столицей Черноземья», — добавил Александр Гусев.

Глава региона также напомнил, что 2019 год объявлен в России годом Театра, и театральная, культурная сфера в Воронеже развивается: это и уже известный и любимый не только воронежцами Платоновский фестиваль, и появление новых фестивальных проектов, премьерные постановки воронежских театров.

«Хочу заверить, что совместные усилия правительства области и администрации города будут направлены на то, чтобы Воронеж становился все краше, все предпочтительнее и желательнее для проживания в нем не только в глазах воронежцев, но и являлся центром притяжения для жителей других регионов и городов Российской Федерации», — сказал глава региона.

Горожан также поздравили митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, мэр Воронежа Вадим Кстенин. После этого губернатор совместно со спикером облдумы Владимиром Нетёсовым, главным федеральным инспектором по Воронежской области Александром Солодовым, мэром Воронежа Вадимом Кстениным, митрополитом Воронежским и Лискинским Сергием принял участие в церемонии вручения Памятного знака «Воронеж — город воинской славы» и награждения высоким званием «Почетный гражданин города Воронежа». В этом году памятный знак «Воронеж — город воинской славы» вручили генеральному директору АО «Турбонасос», создателю космической техники, ветерану российской космонавтики, доктору технических наук, профессору Сергею Валюхову, инженеру-конструктору I категории АО «Конструкторское бюро химавтоматики», ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда, ветерану российской космонавтики Ивану Малову, художественному руководителю Государственного академического русского народного хора имени К.И. Массалитинова, композитору, Заслуженному деятелю искусств РСФСР, Народному артисту РФ, профессору Вячеславу Помельникову.

Звания «Почетный гражданин города Воронежа» удостоены заведующий кардиохирургическим отделением Воронежской областной клинической больницы № 1, руководитель кардиохирургического центра, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ, главный сердечно-сосудистый хирург ЦФО Сергей Ковалев и бывший мэр Воронежа, а ныне председатель попечительского совета театра кукол «Шут», член Совета руководителей органов местного самоуправления при Правительстве РФ, член правления Союза российских городов, вице-президент Ассоциации городов Юга России, член президиума Конгресса муниципальных образований РФ Александр Цапин.

После официальной части Александр Гусев посетил ярмарку «Белый цветок. Область добра», которая проходит в Кольцовском сквере Воронежа. Цель акции — оказание помощи детям, страдающим тяжелыми онкологическими заболеваниями. Глава региона приобрел белую ромашку, поделку из пластелина от воспитанников детских садов и картину, созданную учащимися центра дополнительного образования детей «Реальная школа».