25 сентября 2019 | Время чтения 8 мин

В классе они сидят за одной партой… но в столовой их сажают за разные столы. На уроке они учатся бок о бок вместе… но за обедом их рассаживают спина к спине. У них одна страна, одна школа и один класс… но питание у них разное. Все они российские школьники… и все они поделены на «жаркое» и «макарошки». Кто с первого класса делит наших детей на классы и сословия?

Артемий Шишкин, , 22:11 — REGNUM



Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меня научили в школе Закону «мое — не твое», Когда я всё это усвоил, Я понял, что это не все. Одни ели свой вкусный завтрак, Другие свой «доширак». Тогда я впервые усвоил Понятие… «классовый враг». —

Обычная российская школа в городе Копейске. Младшие классы пока ещё дружно, за ручку, идут в столовую. Но здесь их разделяют. Делят на две неравные группы. Их сажают спиной друг к другу. Их даже рассаживают за разные столы. И им дают разную пищу. Но не стоит думать, что столы разнятся по диетическим пристрастиям или же заболеваниям детей. Еда у детей разная, потому что их родители принадлежат к разным слоям общества.

Эта дискриминация по имущественному принципу касается «малоимущих» семей. Так называемые дети «льготники», за которых платит государство, едят пищу отличную от тех детей, за кого платят их родители. И разница — без малого в два раза. В среднем стоимость этих таких разных обедов примерно 60 рублей к 34 рублям. Соответственно, это совершенно разные блюда. Не стоит и говорить, насколько блюда разнятся по питательности или колоритности пищи. Ровно в два раза. Хотя чаще всего льготниками бывают именно больные дети или те, у кого неблагополучные или многодетные семьи. Тех, кого государство обязано поддерживать, оно же и «кидает».

"Ведь это же школа! Ведь здесь же учат… Чему же учит этот урок? Распределению в пищевой цепи? — возмущается отец одного из «льготников». — Ладно, мне уже объяснили в правительстве, что я должен есть «макарошки» и работать без пенсии… Но как мне объяснить своему сыну, почему все его одноклассники едят в столовой совсем не то, что он?»

Преследовать принципы здорового питания

Одна страна, одна школа, один класс… но еда разная. Столовая для школьников становится уроком. Поучительным и назидательным уроком, который преподаёт им азы деления на социальные классы. И имя этому строгому учителю — российское государство. Один чиновник предложил переходить на «питательные» макароны… а второй реализовал.

«Это что же получается, сын в ответе за отца? За отца-инвалида или отца водителя скорой помощи?— задаёт вопрос молодой отец двух первоклассников. — Или наши дети одни из тех, кого «государство рождаться не просило»? Но ведь многих льготников правительство само сделало таковыми».

Дело в том, что не так давно подписанный закон обязывает местное самоуправление само изыскивать средства на питание льготных категорий школьников. И размер этих субсидий, может меняться в зависимости от того, какой в этот год «навар» в бюджете. Как и многое другое, федеральное правительство отдало заботу о детских обедах на откуп муниципальным властям.

«Получается, что наши дети зависят от наших местных властей? — удивляется мать троих детей, работающая медсестрой в поликлинике. — Хорошо поработал губернатор и правительство — сытые дети. Плохо сработали — ешьте голую кашу. А если вообще проворовался… ходите голодными? Мы как крепостные у барина».

Права на льготы существуют в российском законодательном поле. Однако нет никаких регламентирующих стандартов, подкреплявших бы эти права. Поэтому в разных уголках России льготников кормят по-разному. Всё зависит от щедрости местного начальства и наличия у него совести. Условия льготного питания индивидуальны не только в каждом регионе, но даже в школе.

Одна из таких школ — школа №16 города Копейска. Это лишь одно из учебных заведений города, куда нас привели следы журналистского расследования. А ещё это одна из самых старых школ в Копейске, и вот уже скоро ей придётся встречать свой вековой юбилей. Когда-то давно, «во времена советской власти», все учащиеся этой школы, посещая столовую, ели одинаково вкусную пищу. А над входом висел плакат: «Свобода, равенство и братство».Теперь же старые стены «видят» совсем иную картину. Школа на практике наблюдает теорию классов. В столовой больше и не пахнет «равенством». Его заменил запашёк «разницы»…

Однако новая её директор, Сергеева Марина Георгиевна, в разнице между меню её подопечных… никакой проблемы, похоже, не видит. Беседа с ней состоялась после того, как несколько родителей пожаловались на дискриминацию в столовой школы. Директор, видимо, сразу не был расположен к диалогу. Однако, весь краткий и, как мне показалось, крайне недружелюбный разговор настойчиво требовала назвать родителей, недовольных тем, что их детей разделили на шестьдесят и тридцати рублёвые группы.

«Выбор питания это за родителями, — заявила она в телефонном разговоре с журналистом. — Это выбор родителей, каким питанием питать… кормить своего ребёнка».

Что ж, заявления госпожи директора вполне в духе времени — «Каждому своё». Однако создаётся такое впечатление, что директор школы верит, будто выбор каким «питанием питать» своего ребёнка родители делают добровольно. Добровольно меняют котлету, на «макарошки». А вот результаты исследования Росстата противоречат мнению директора школы. По последним данным, в России более четверти всех детей (26%) живут за чертой бедности. То есть, в нищих семьях, с доходами ниже прожиточного минимума. Именно по этой причине дети не едят мяса.

Главный посыл в словах этого человека, представившегося просто «директор», однозначен: ничего страшного не происходит, виноватых в дискриминации нет, она действует по постановлению администрации городского округа, и вообще… «вы совершенно не в теме». Марина Георгиевна, несколько раз проигнорировав просьбу назвать своё имя, отправила меня знакомиться с ней на сайт школы. После чего «ушла по-английски» — «громко хлопнув» трубкой.

Чтобы быть «в теме», отправляемся куда послали. По электронному адресу. На новом школьном сайте можно узнать многое. В том числе, что г-жа Сергеева — учитель математики. Но «учит» она классы не только делению чисел,… но и, видимо, классовому делению. Жестокий урок того, что уже с первого класса российские дети разделены на «дельфинов и анчоусов». И делит их не гастролирующая по «западу» Юлия Латынина — автор этого спича. Делит детей само государство. А школа подчёркивает эту разницу уже с первого звонка. С первого сентября. И останется она у детей до последнего урока.

Неравенство «от звонка до звонка»

Напомним, что проблема дискриминации и сегрегации детей по имущественному принципу оказалась более чем значимой.

Маленький Копейск и старенькая школа — это не «ложка дёгтя», это лишь «капля в море» подобных случаев по всей стране. Дискриминация не только в столовых, но и в гардеробах. Не только Челябинск, но и Самара, Волгоград и ещё одиннадцать регионов России. Недовольства граждан, петиции в интернете, скандалы в соцсетях и многочисленные жалобы привели к созданию «Всероссийского мониторинга качества питания в «образовательных организациях». Участие в нём приняли представители родительской общественности, образовательных организаций, члены региональных общественных палат, уполномоченные по правам ребенка в регионах и региональные управления Роспотребнадзора. Этот мониторинг проводился в марте—мае 2019 года, и по его итогам были выявлены многочисленные нарушения. В том числе и «разные столы» — отличия в питании льготных категорий учащихся и «платников». Эти же различия зафиксированы в 14 российских регионах. В том числе и в Челябинской области. 28% нарушений отнесено к несоблюдению требований к формированию меню. Это самый высокий процент от всех выявленных нарушений.

«Низкое финансирование льготных категорий граждан» — таково объяснение участников мониторинга причины «раздельного» питания в школах.

«Не было ни одного субъекта, где было бы все хорошо», — дали своё заключение представители Генпрокуратуры. В течение месяца ведомство проводило собственную проверку качества питания. И за это время прокурорами 85 субъектов было выявлено больше 30 тысяч нарушений.

И прокуратура не случайно заинтересовалась этим масштабнейшим нарушением. Ведь в стране всё ещё существует её Конституция. Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от имущественного положения и запрещает «любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной принадлежности».

Но ведь существуют и такие субъекты Федерации, где нет подобных дискриминирующих отношений к детям. И то, что в этом списке кроме «богатых» Москвы и Санкт-Петербурга наличествуют и дотационные регионы, говорит о том, что равенство в школьных меню возможно.

«Челябинск по достоинству называют «столица чёрной металлургии». Разве не в состоянии «опорный край державы» достойно накормить своих детей? — спрашивает копейчанин, работник закрытой шахты. — Именно своих. Потому, что именно их родители создавали и создают это достоинство на предприятиях области».

Как всегда в подобных обстоятельствах, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». И в некоторых городах «утопающие в дискриминации» своих детей родители смогли добиться равноправия в школьных столовых. Хотя бы в школьных столовых…

Детский омбудсмен Анна Кузнецова указала на то, что «за два года количество жалоб по вопросам питания в школах и детских садах, поступающих в аппарат, увеличилось на 36,4%».

А также сообщила, что в регионы «будут направлены письма о недопустимости «разных столов» для льготной категории детей и иных обучающихся».

Видимо, ваше письмо, Анна Юрьевна, не дошло до города Копейска. Как и Ваше воззвание «о недопустимости», не дошло до директора Сергеевой.

Мы продолжим освещать эту тему. И обязательно в продолжении данной статьи узнаем мнение власти по данной проблеме, а также возможные пути её решения. Однако на данный момент, положение с разными меню для школьников только усугубляется.