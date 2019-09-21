Хараре, , 10:56 — REGNUM Традиционные вожди племен требуют похоронить тело бывшего Президента Зимбабве Роберта Мугабе в соответствии с духовными традициями.

По информации кенийского новостного издания TaifaLeo, эти требования являются частью разногласий по поводу окончательного места захоронения Мугабе, который умер 6 сентября этого года почти через два года после организации переворота, положившего конец его 37-летнему правлению.

Бывший глава страны умер в возрасте 95 лет в Сингапуре, где Мугабе получал медицинскую помощь. Его тело было решено захоронить на кладбище национальных героев, примерно через 30 дней после того, как для него будет построен мавзолей.

После того, как останки Мугабе были возвращены в районе Звимба, где родился и рос Глава Зимбабве, местные вожди потребовали, чтобы похороны были проведены в соответствии с обычаями в его родной деревне.

«Вождей Звимба хоронят в пещерах, а сама церемония погребения тайно проводится ночью», — рассказал племянник Мугабе Доминик Матибири.

Известный зимбабвийский народный целитель Бенджамин Буромбо-младший подробно описал культурные верования и суеверия, связанные со смертью и похоронами вождей.

«Такой вождь, как Мугабе, не может быть похоронен на национальном кладбище героев, это запрещено. Он должен быть похоронен в пещере», — подчеркнул Буромбо, добавив:

«Мугабе был не просто Президентом, он был воплощением духа Кагуви». (прим. Кагуви — один из наиболее почитаемых духовных медиумов в Зимбабве и лидер доколониальных националистов).

По словам Буромбо, когда вождь умирает, то его тело должно быть высушено, а зубы, ногти на пальцах рук и ног — вырваны.

Затем тело будет обернуто в кожаные шкуры перед захоронением. Его тело может быть даже заменено на символический предмет, например, голову козла, которая и будет захоронена.

Напомним, что Мугабе являлся католиком и воспитывался иезуитами. Однако, как утверждает Буромбо, несмотря на то, что он ходил в церковь, Мугабе все же следовал «традиционным нормам и обычаям».