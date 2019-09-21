Копенгаген, , 12:23 — REGNUM Полиция в западном округе Копенгагена расследует предполагаемый взрыв, произошедший в районе вилл в Брёнбю. «Ночью поступило сообщение о том, что жители слышали мощный хлопок. Когда мы прибыли на место, оказалось, взрыв произошел на дороге», — рассказал один из сотрудников Ларс Гульборг.

По словам прибывших на место полицейских, причина взрыва еще не установлена, однако специалисты уже работают на месте. В ночь взрыва полиция Копенгагена также получала сообщения о других подозрительных эпизодах. Так, поступил звонок о том, что начался пожар в одном из кафе на улице Олекистевай в Ванлёсе — об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

За последние несколько дней в датской столице произошло несколько взрывов в различных частях города. Тем не менее, правоохранительные органы в настоящее время не знают, есть ли между ними связь.