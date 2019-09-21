Анкара, , 11:27 — REGNUM Глава Управления по делам религии Турецкой Республики Али Эрбаш заявил: «В 2019 году мы доставили жертвенное мясо в 149 стран мира. Это значит, что мы не просто доставили мясо на стол тех людей, но познакомили их с нашей к ним любовью и турецким флагом».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Али Эрбаш отметил: «Хвала Всевышнему Аллаху, вклад наших фондов в добровольные пожертвования или помощь в сфере образования велик. Так происходит в условиях великого государства и народа. От того, сколько благих дел совершаются в наших провинциях, выигрывает и страна, и общество».

Али Эрбаш добавил: «Я знаю, что в благих делах усердствуют во всех уголках нашей страны. Их число растет, когда своим опытом делятся».