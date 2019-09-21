Анкара, , 10:36 — REGNUM Б.Т., учившаяся в 10 классе женского Профессионально-технического лицея имени Муаззеза Сюмера в Диярбакыре, была похищена боевиками Рабочей партии Курдистана в 2013 году и доставлена в один из лагерей террористов на севере Ирака. В августе 2019 года девушка сумела бежать из плена и сдаться силам безопасности Турции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Б.Т. заявила: «В феврале 2019 года я предприняла первую попытку бежать из заточения. Меня схватили около турецко-иракской границы. 18 дней я провела в тюрьме. Каждый день мне устраивали допросы с пристрастием».

Девушка рассказала о том, что перенесла пытки и побои. По ее словам, вести переговоры с боевиками могли только члены местной милиции и семьи боевиков «со стажем». Она упомянула об «интернациональных батальонах» террористической организации, а также живом интересе, который в ее отношении проявляли иностранцы и иностранные СМИ.