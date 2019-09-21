Банги, , 11:42 — REGNUM С 19 по 27 сентября судьи Международного уголовного суда (МУС) рассматривают обвинения, выдвинутые прокурором суда в отношении бывших лидеров христианских вооруженных группировок в ЦАР «Антибалака» Патриса-Эдуарда Нгаисона и Альфреда Екатома.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Патрис-Эдуард Нгаисона и Альфред Екатом обвиняются в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершении убийств, насилии, пытках, преследованиях, нападениях на мирных жителей и мечети. В список обвинений вошел длинный перечень преступлений, совершенных ими в ходе конфликта 2013 и 2014 гг. между бывшими повстанцами вооруженных формирований «Селека» и «Антибалака».

На слушании дела будет рассматриваться виновность в данных видах преступлений двух лидеров группировок, поскольку свою вину Нгаисона и Екатом так и не признали.

Патрис Нгаиссона, лидер группировки «Антибалака», был арестован во Франции в декабре 2018 года.

Альфред Екатом, известный как Рэмбо, лидер христианского вооруженного формирования, член Парламента ЦАР, был арестован в 2018 г. после того, как открыл огонь из пистолета во время заседания сессии Парламента, поставив под угрозу жизнь депутатов. Во время конфликта он возглавлял батальон из 3000 человек, согласно обвинению, совершая преступления и преследуя мусульман.

Как отмечается, в Международном уголовном суде состоится первое слушание дела по гражданам Центральноафриканской Республики.

Власти Центральноафриканской Республики обратились к правительственным средствам массовой информации с призывом вести прямой эфир с места событий.