Хартум, , 10:22 — REGNUM В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что в Судане зафиксирована вспышка холеры: в двух провинциях число заболевших достигло 124 человек, 7 из них не удалось спасти. Об этом 20 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

По информации ООН, суданские провинции Сеннар и Голубой Нил на данный момент относятся к районам с наибольшим риском возникновения эпидемии холеры, так как в результате наводнений, которые захлестнули провинции в конце августа, питьевая вода в них может содержать опасные микроорганизмы и различного вида инфекции, а предпринимаемые меры санитарного контроля недостаточны.

По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, на данный момент уровень смертности от холеры в Судане составляет 5,6%, однако при принятии «надлежащих мер и своевременном лечении» может быть снижен до 1%. Правительство Судана уже обратилось в ВОЗ за дополнительными поставками вакцины от холеры.