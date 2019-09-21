Кейптаун, , 11:50 — REGNUM Согласно первому исследованию сервиса по доставке еды Uber Eats в ЮАР, южноафриканцы ненавидят томаты, не любят майонез и часто просят приготовить пиццу с шакалакой (острый африканский овощной салат), сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

В исследовании говорится, что более чем 200 000 заказов, размещенных за последний год, содержали пометку — без томатов. Около 1000 покупателей просили заменить основу пиццы на поп (туго сваренную кашу или пюре на основе кукурузной муки) Ряд ресторанов даже адаптировали свои меню в соответствии с местными особенностями.

«Угали или поп, так горячо любимо в ЮАР, что некоторые клиенты готовы дополнительно платить за его доставку вместе с остальными блюдами», — сообщили в Uber Eats.

Данные также показывают, что южноафриканцы редко предпочитают майонез, как дополнение к пище. Также не популярны салат и лук.

Что касается остроты блюд, то тут работает формула: чем острее, тем лучше.

Сервис доставки еды также отметил, что южноафриканцы очень щедрые. Клиенты часто просят часть их заказов, например, чипсы, кофе или булочки отдать курьеру.