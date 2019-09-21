Асмэра, , 11:45 — REGNUM Власти столицы Эритреи Асмэры неофициально подтвердили тот факт, что страна в последние месяцы сталкивается с острой нехваткой питьевой воды. Согласно данным местных жителей, с каждым днем ситуация только усугубляется, а власти страны никак не комментируют ситуацию и продолжают бездействовать, что может вылиться в гуманитарную катастрофу. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabait.

По словам жителей столицы, в настоящее время существует проблема не только нехватки доступа к реализуемой в магазинах питьевой воде (в бутылках и канистрах), но и ограничен доступ к водопроводной воде в городах. Кроме того, правительство Эритреи конфисковало у местных более 300 цистерн с водой, запасенных эритрейцами на будущее.

Один из жителей заявил: «Мой дом не имеет доступа к водопроводной воде в течение последних четырех месяцев. Но сильную нехватку воды мы начали испытывать уже в августе 2019 года, когда она стала пропадать повсеместно».