Асмэра, , 11:31 — REGNUM Управление лесного хозяйства и дикой природы Эритреи сообщило, что численность популяции слонов в стране, составлявшая 15 особей, согласно исследованию, проведенному в 1996 году, в настоящее время достигла 250 голов. Правительство Эритреи заявило, что такого результата удалось достичь благодаря эффективной координации деятельности государства и его политики в области сохранения ресурсов флоры и фауны. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство TesfaNews.

Глава управления по развитию и охране дикой природы Эритреи Фыцум Хагос заявил, что 44 тысячи гектаров земли было зарезервировано в качестве заповедников для сохранения популяции слонов в подзоне Лэелай Гаш, а в настоящее время уже разработан план строительства микроплотин в подзонах Лэелай Гаш и Гогни с целью предотвратить проблему, которая может возникнуть в связи с нехваткой воды для слонов.

Хагос также призвал все заинтересованные учреждения и отдельных лиц Эритреи усилить участие в борьбе с незаконным убийством слонов и трансграничной контрабандой слоновой кости, чтобы обеспечить безопасность животных. Он напомнил, что ранее в 2019 году Эритрея стала членом Организации по безопасности слонов в Африке и что официальное подписание договора о членстве состоится в ближайшем будущем.

Организация по безопасности слонов в Африке была основана в 2014 году Эфиопией, Ботсваной, Чадом и Габоном. На данный момент в нее входят 37 африканских стран.